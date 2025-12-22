به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سید احمد پوازی رئیس شورای اسلامی بندرلافت با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی منطقه گفت: به علت قرارگیری بخشی از آرامستان در مجاورت نخلستان و بافت نرم و ماسه‌ای خاک، بارش مداوم و سنگین منجر به شسته شدن بخشی از خاک، ریزش خاک درون قبر‌ها و آسیب به مسیر‌های دسترسی شده بود.

بیشتر بخوانید؛ تکذیب تخریب قبرستان قدیمی در جاسک

سید احمد پوازی افزود: این حادثه یک پدیده طبیعی در پی بارش‌های استثنایی اخیر بوده و بلافاصله با همکاری مردم، عملیات خاک‌ریزی و تثبیت محوطه به پایان رسیده است.

وی با قدردانی از واکنش سریع بستگان متوفیان، گفت: بروز چنین آسیب‌هایی در اثر حوادث غیرمترقبه ممکن است در هر نقطه‌ای رخ دهد.

هم اکنون با پایان عملیات ترمیم، دسترسی به تمامی بخش‌های ارامستان به حالت عادی بازگشته است.