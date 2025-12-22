پخش زنده
به دنبال بارندگی سیلآسای هفته گذشته در جزیره قشم بخشهایی از آرامستان بندرلافت جزیره قشم آسیب دیده بود که این مشکل رفع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سید احمد پوازی رئیس شورای اسلامی بندرلافت با اشاره به ویژگیهای اقلیمی منطقه گفت: به علت قرارگیری بخشی از آرامستان در مجاورت نخلستان و بافت نرم و ماسهای خاک، بارش مداوم و سنگین منجر به شسته شدن بخشی از خاک، ریزش خاک درون قبرها و آسیب به مسیرهای دسترسی شده بود.
سید احمد پوازی افزود: این حادثه یک پدیده طبیعی در پی بارشهای استثنایی اخیر بوده و بلافاصله با همکاری مردم، عملیات خاکریزی و تثبیت محوطه به پایان رسیده است.
وی با قدردانی از واکنش سریع بستگان متوفیان، گفت: بروز چنین آسیبهایی در اثر حوادث غیرمترقبه ممکن است در هر نقطهای رخ دهد.
هم اکنون با پایان عملیات ترمیم، دسترسی به تمامی بخشهای ارامستان به حالت عادی بازگشته است.