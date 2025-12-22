جاده شهر صنعتی کاوه برای ایمن سازی و تعریض جاده به دو بانده شدن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های متولی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرماندار ساوه گفت: جاده شهر صنعتی با هم افزایی دستگاه‌های متولی نیازمند ایمن سازی و تعریض در دو باند دارد.

سید مهدی حسینی افزود: کارگران شهر صنعتی کاوه در زمان های تردد و برگشت از محل کار با معضل ترافیک و حوادث ناگواری روبرو هستند که زمان تعریض و عملی کردن مطالبه ی آنها فرار رسیده است.

حسینی گفت: در سال آینده، دفتر شهر صنعتی، صنایع در کنار شهرداری و اداره راهداری باید این مسیر کارگران را ایمن سازی نمایند.

رییس انجمن صنایع ساوه نیز گفت: صنایع با پرداخت مالیات های ارزش افزوده انتظار دارند تا مسیر ایمنی برای کارگران و سرمایه های تولید احداث شود.

‌سید سعید رضوانی افزود: این شهر صنعتی بزرگترین شهر صنعتی کشور محسوب می سود که صاحبان صنایع با خلق ثروت ، در اندیشه ی استقلال اقتصادی کشور هستند.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ساوه گفت: جاده شهر صنتی کاوه نیازمند تعریض در هر دو باند می باشد.

رضا غفرانی افزود: بر اساس داده های آماری تردد از این محور به ۳۳۰۰ تردد می رسد که در حال عادی این محور مشکلی ندارد و صرفا در زمان پیک استفاده کنندگان را با چالش نواجه می کند.

تصادفات مکرر کارگران، عرض کم محور، تردد همزمان سرویس های کارکران و وسائط نقلیه ی سنگین، تاخیر روزانه ی کارگران به سبب ترافیک های طولانی از مشکلات و مطالبات مطرح شده توسط کارگران در این محور است.