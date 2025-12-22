شهروند خبرنگار
کد خبر:
۵۶۶۴۹۳۷
تاریخ انتشار:
۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۷
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
تشییع و خاکسپاری مادر شهید خدامراد شرافتی لار
بانو بی بی ناری گل هوشیار مادر شهید خدامراد شرافتی لار و خواهر شهید اله داد هوشیار درگذشت.
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
