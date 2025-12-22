به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شفیعی گفت: این اقدام با هدف کنترل بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و تأمین به‌موقع نیاز خانوار‌ها به‌صورت هدفمند و نظارت‌شده در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه توزیع کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری به‌صورت مستمر انجام شده و متناسب با نیاز بازار و سیاست‌های تنظیم بازار ادامه خواهد داشت ادامه داد: تخصیص۲۶۰۰ تن انواع برنج وارداتی نظیر باسماتی نیم‌پز هندی دانه بلند ۱۵۰۹ و ۱۱۲۱ هندی با قیمت مصوب برای ۲۳ شهرستان استان آذربایجان شرقی انجام یافته و هم‌اکنون در حال توزیع است.

وی افزود: قیمت مصوب برنج باسماتی نیم پز هندی درب انبار‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان به ازای هر کیلوگرم ۱،۱۵۲،۸۲۳ ریال و قیمت مصرف‌کننده ۱،۲۳۵،۰۰۰ ریال تعیین شده است و توزیع آن از طریق شبکه‌های مشخص و عاملان مجاز صورت می‌گیرد.

شفیعی با اشاره به اینکه سهمیه هر شهرستان براساس جمعیت و نیاز مصرفی آن شهرستان توسط سازمان جهادکشاورزی استان تعیین می‌شود، اظهار کرد: پس از تعیین سهمیه‌ها، برنج‌ها از انبار‌های کالای اساسی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان به عاملین مجاز و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحویل داده می‌شود تا امکان دسترسی آسان و عادلانه برای شهروندان فراهم شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه این اقدام با سه هدف اصلی کنترل نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد، جلوگیری از احتکار و انباشت غیرمجاز کالا‌های اساسی و تأمین نیاز خانوار‌ها به‌ویژه در آستانه فصل پرمصرف انجام می‌شو افزود: این سازمان با همکاری دستگاه‌های نظارتی، نظارت دقیق و مستمر بر روند توزیع و قیمت‌گذاری خواهد داشت و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت می‌گیرد. هدف اصلی ما ایجاد آرامش در بازار و حفظ قدرت خرید مردم است.

وی از شهروندان خواست کالا‌های اساسی را صرفاً از مراکز مجاز و با قیمت‌های اعلام‌شده تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را از طریق سامانه‌های گزارش‌دهی به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند.

شفیعی با بیان اینکه توزیع برنج تنظیم بازاری در مرکز استان، شهر تبریز، از طریق معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی انجام می‌شود تصریح کرد: از مجموع ۲۶۰۰ تن برنج تخصیصی، ۱۵۶۰ تن به شهرستان تبریز و ۱۰۴۰ تن به سایر شهرستان‌های استان اختصاص یافته است.