مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: هدف از خلق اثر نقاشی از کاخ‌موزه باغچه‌جوق ماکو در بوستان امام این شهر پیوند هنر معاصر با میراث تاریخی و خلق یک جاذبه بصری_فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حمایت سازمان منطقه آزاد ماکو و در راستای اعتماد به ظرفیت و خلاقیت هنرمندان منطقه، یک اثر نقاشی از کاخ‌موزه باغجه جوق ماکو در محل پارک امام (ره) این شهر توسط لیلا سیاری، از هنرمندان بومی خلق شد.

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: این اثر هنری که بر پایه مطالعات مستند تاریخی و با بهره‌گیری از تکنیک‌های حرفه‌ای نقاشی اجرا شده، نمایی هنرمندانه، اصیل و الهام‌بخش از این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار را به تصویر می‌کشد.

حامد رسول‌زاده گفت: هدف از اجرای این طرح، به‌کارگیری توانمندی هنرمندان محلی، پیوند هنر معاصر با میراث تاریخی و خلق یک جاذبه بصری_فرهنگی در فضای عمومی پارک امام (ره) است.

او افزود: این نقاشی به‌عنوان یک سند هنری و بیانیه‌ای بصری از اعتماد به سرمایه‌های فرهنگی منطقه، در معرض دید شهروندان و مهمانان قرار گرفته و نقش مؤثری در هویت‌بخشی فرهنگی فضای شهری ایفا می‌کند.