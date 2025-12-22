نمایشگاه صنایع دستی و غذا‌های محلی داوطلبان جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، درچابهار برگزارشد.

به گزارش صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، در جریان بازدید از ظرفیت‌های حوزه صنایع‌دستی و غذا در استان سیستان و بلوچستان، این تنوع را بی‌نظیر و زبان‌زد توصیف کرد.

محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه، با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها افزود: استان سیستان و بلوچستان از نظر تنوع در حوزه غذا و صنایع‌دستی دارای توانمندی‌های ارزشمندی است که می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اقتصاد محلی و معیشت‌محور ایفا کند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: برنامه‌ریزی شده است تا در برنامه‌های آتی، خانه‌های هلال و داوطلبان به سمت بهره‌گیری هرچه بهتر از این ظرفیت‌ها سوق داده شوند تا بتوانند با تکیه بر توانمندی‌های بومی، برای خود کسب‌وکار‌های پایدار ایجاد کنند.

عزتی وظیفه‌خواه تأکید کرد: جمعیت هلال احمر از فعالیت‌هایی که منجر به تقویت اقتصاد محلی، ایجاد معیشت پایدار و جذب داوطلبان توانمند در این حوزه‌ها شود، حمایت خواهد کرد.