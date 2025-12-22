به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار فرامرز بمانی ماموریت اصلی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حفاظت از مرز‌های آبی و جزایر ایرانی دانست و گفت: نیروی دریایی ارتش هم اکنون در خلیج‌فارس، دریای عمان، سواحل مکران از کشتیرانی ایران در آب‌های بین‌المللی صیانت می‌کند.

به گفته جانشین نیروی دریایی ارتش، دریادلان نداجا به فاصله ۳ هزار کیلومتر دورتر از مرز‌های ایران از خطوط کشتیرانی و نفتکش‌های ایران در مقابل دزدان دریایی و دشمن مراقبت می‌کنند.

گفتنی است؛ امیر دریادار شهرام ایرانی پیشتر از حضور ناگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش در مسیر آفریقای جنوبی خبر داده بود؛ به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش، ناوگروه ۱۰۳ در قالب اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا و تقویت دیپلماسی دفاعی و دریایی، در رزمایش مشترک بریکس شرکت خواهد کرد.