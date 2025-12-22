پخش زنده
در ادامه پیگیریهای استاندار کرمانشاه در پایتخت، منوچهر حبیبی با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دیدار و مطالبات استان در حوزه راه، شهرسازی، راهداری، مسکن و زیرساختهای مرزی را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این نشست که معاون عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه نیز حضور داشتند، استاندار کرمانشاه با اشاره به مطالبات انباشته و دغدغههای مردم استان، تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار را خواستار شد که وزیر راه و شهرسازی نیز قول مساعد برای پاسخ به این مطالبات و رفع مشکلات موجود داد.
یکی از محورهای اصلی این دیدار، تسریع در احداث جاده گیلانغرب به سومار موسوم به محور «زلهزرد» بود. در حال حاضر ۲۹ کیلومتر از این مسیر با پیشرفت ۵۳ درصدی در دست اجراست که وزیر راه و شهرسازی قول مساعد برای کمک به تأمین و تخصیص اعتبار این بخش جهت تسریع در اجرای پروژه را داد. همچنین مقرر شد برای ۱۴ کیلومتر ابتدایی مسیر از سمت گیلانغرب، مناقصه برگزار و عملیات اجرایی آن آغاز شود.
تکمیل قطعه ۹ بزرگراه کربلا از دیگر مطالبات مهم استاندار کرمانشاه بود که در این خصوص مقرر شد تخصیص اعتبار لازم برای احداث ۸ کیلومتر باقیمانده، به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد. با اجرای این قطعه، کل مسیر کرمانشاه تا قصرشیرین و مرز بینالمللی خسروی بهصورت بزرگراهی تکمیل خواهد شد که ضمن تسهیل تردد ساکنان مناطق غربی استان و حملونقل صادرات و واردات کالا، در اربعین آینده نیز امکان تردد آسانتر و ایمنتر زائران را فراهم میکند.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به مطالبه استاندار، دستور حمایت اعتباری از پروژه بزرگ ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان شهر کرمانشاه را صادر کرد که شامل تأمین هزینه خرید و نصب بخش قابل توجهی از دستگاههای آسانسور این پروژه است.
در حوزه راهداری نیز چندین توافق مهم انجام شد که از جمله آنها میتوان به کمک برای تأمین و تخصیص اعتبار نگهداری راههای شریانی استان، رفع نقاط حادثهخیز جادهها، نگهداری راههای فرعی و روستایی و همچنین حمایت از تهیه، تصویب و اجرای طرح جامع بخش تجاری پایانه مرزی خسروی اشاره کرد.
همچنین تسریع در اجرای طرحهای جامع گذرگاههای مرزی سومار، شیخصله و شوشمی و ارتقای زیرساختهای مرزی این گذرگاهها از دیگر مصوبات این نشست بود.
در بخش مسکن نیز با دستور وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد گشایشهای لازم در حوزه مسکن استیجاری با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان مسکن در استان کرمانشاه اجرایی شود.