به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور مقامات کشوری و لشکری، مدیران و متخصصان صنعت نفت و حفاری در مجموعه فرهنگی رفاهی سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار شد، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان گفت: تأسیس شرکت ملی حفاری ایران مولود اقتصادی انقلاب و نقطه آغاز خودکفایی در صنعت حفاری کشور بود.

همچنین سید محمد رضا موالی زاده، استاندار خوزستان با اشاره به بازدید از دستگاه حفاری «۷۳ فتح»، نقش این شرکت را در تولید پایدار، صیانت از مخازن و اقتصاد ملی برجسته دانست.

سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در سخانی با اشاره به فعالیت‌های شرکت ملی حفاری ایران، حمایت از تولید داخل توسط ملی حفاری و همدلی متخصصان این شرکت را عامل پیشرفت صنعت نفت عنوان کرد.

مرتضی فولادی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز دراین مراسم از حفر و تکمیل ۵۲۴۷ حلقه چاه و ثبت بیش از ۱۰ میلیون متر حفاری در ۴۶ سال گذشته خبر داد و گفت: ورود به عرصه ساخت قطعات وتجهیزات در تعامل با سازندگان، صنعتگران و دانش بنیان ها، هم افزایی موثر و مستمر با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی در ارتباط با ساخت تجهیزات حفاری، ایجاد زمینه برای آموزش‌های تخصصی به کارشناسان شرکت‌های داخلی و خارجی، همکاری و هماهنگی‌های مستمر با سازمان حفاظت محیط زیست، مشارکت فعال در برنامه‌های مرتبط با انجام مسئولیت‌های اجتماعی از شمار فعالیت‌های این شرکت است.

قرائت پیام تقدیر مهندس حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، پایان‌بخش این مراسم بود.