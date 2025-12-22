دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، افزایش هزینه‌های زندگی را به مهم‌ترین محور رقابت سیاسی تبدیل کرده‌اند .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، افزایش هزینه‌های زندگی را به مهم‌ترین محور رقابت سیاسی تبدیل کرده‌اند و هر یک با ارائه طرح‌های متفاوت تلاش می‌کنند خود را پاسخ‌گوی فشار معیشتی شهروندان نشان دهند.

به نقل از واشنگتن‌پست، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده، افزایش هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین دغدغه رأی‌دهندگان می‌دانند و هر دو حزب در حال ارائه طرح‌ها و بسته‌های سیاستی رقیب برای مقابله با مشکل «قدرت خرید» هستند؛ مسئله‌ای که حل آن از نظر اقتصادی بسیار دشوار توصیف می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: جمهوری‌خواهان بر کاهش مالیات‌هایی که ماه ژوئیه تصویب کردند تأکید دارند و هم‌زمان در حال بررسی یک بسته حزبی دیگر برای رسیدگی به حوزه‌هایی مانند سلامت و سایر مسائل مرتبط با هزینه‌های زندگی هستند. در مقابل، دموکرات‌ها مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها را آماده می‌کنند که هدف آن ارزان‌تر کردن خدمات درمانی، مسکن، انرژی و حتی مواد غذایی است.

این گزارش اضافه می‌کند: دموکرات‌ها ماه‌ها تلاش کردند جمهوری‌خواهان را برای تمدید یارانه‌های تقویت‌شده بیمه درمانی تحت قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه (اوباماکر) که در پایان سال منقضی می‌شود، تحت فشار بگذارند، اما موفق نشدند. با پایان این یارانه‌ها، حق بیمه میلیون‌ها آمریکایی افزایش خواهد یافت.

در ادامه گزارش آمده است: اکنون دموکرات‌ها دامنه پیام خود را گسترده‌تر کرده‌اند و شومر نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را با تلاش ناموفق جورج بوش پسر برای خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش مقایسه کرده است؛ اقدامی که به همراه خستگی افکار عمومی از جنگ عراق، زمینه شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۰۶ را فراهم کرد.

این روزنامه می‌نویسد: با این حال، چالش دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۶ دشوارتر است، زیرا آنها باید رأی‌دهندگانی را بازگردانند که خشمشان از تورم بالا در دوره جو بایدن، نقش مهمی در بازگشت ترامپ به کاخ سفید داشت.

در ادامه آمده است: ترامپ که اوایل ماه جاری نگرانی‌ها درباره هزینه‌های زندگی را «حقه دموکرات‌ها» خوانده بود، هفته گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی از کاخ سفید تلاش کرد به این موضوع پاسخ دهد و مدعی شد قیمت خودرو، بنزین، هتل و بلیت هواپیما که در دوره بایدن افزایش یافته بود، اکنون «با سرعت در حال کاهش است».

این گزارش می‌افزاید: آمار‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد قیمت بنزین بین ژانویه تا نوامبر ۴.۶ درصد کاهش یافته، بلیت هواپیما ۹.۳ درصد و هزینه اقامت خارج از منزل، از جمله هتل‌ها، ۵.۱ درصد افت کرده است، در حالی که قیمت خودرو‌های نو کمتر از یک درصد افزایش داشته است. با این حال، قیمت‌ها به‌طور کلی کاهش نیافته و فشار معیشتی همچنان پابرجاست.

در ادامه گزارش آمده است: طبق نظرسنجی دانشگاه کوئینی‌پک، ۶۴ درصد رأی‌دهندگان هزینه‌های زندگی را «مشکلی بسیار جدی» می‌دانند. همچنین یک‌پنجم رأی‌دهندگان تأمین هزینه‌های درمانی را بسیار دشوار توصیف کرده‌اند و بخش قابل‌توجهی نیز از گرانی مسکن و مواد غذایی شکایت دارند.

واشنگتن‌پست اضافه می‌کند: اقتصاددانان عموماً تردید دارند که کنگره بتواند به‌طور مستقیم قیمت‌ها را کاهش دهد. جرد برنستاین، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، گفته است تنها راه کاهش گسترده قیمت‌ها در یک اقتصاد بزرگ، رکود عمیق است؛ اما در عین حال تأکید کرده قانون‌گذاران می‌توانند در حوزه‌هایی مانند سلامت، مسکن، مراقبت از کودکان، انرژی و مواد غذایی اثرگذار باشند.

در ادامه آمده است جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا، معتقد است آثار بسته کاهش مالیاتی تصویب‌شده در تابستان به‌تدریج برای مردم ملموس خواهد شد. با این حال برخی جمهوری‌خواهان، از جمله سناتور جاش هاولی، هشدار داده‌اند که حزب نباید صرفاً به پیام‌رسانی سیاسی اکتفا کند و باید اقدامات عملی بیشتری انجام دهد.

این گزارش می‌افزاید: اختلافات حزبی باعث شده برخی ابتکارات دوحزبی، از جمله طرح‌های افزایش عرضه مسکن، به بن‌بست بخورد. در همین حال، دموکرات‌ها در حال تدوین برنامه‌های جدیدی مانند کمک به پیش‌پرداخت خرید مسکن و گسترش پوشش خدمات درمانی هستند.

در پایان گزارش آمده است: شومر ابراز امیدواری کرده در صورت بازپس‌گیری کنگره توسط دموکرات‌ها، کاهش فشار هزینه‌های زندگی امکان‌پذیر خواهد بود و نخستین گام در این مسیر، لغو سیاست‌هایی مانند تعرفه‌های تجاری و حذف مشوق‌های انرژی پاک است که به گفته او موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند.