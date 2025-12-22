پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از افزایش ۴ هزار بشکه نفت به تولید روزانه این شرکت با راهاندازی و جریانیشدن چاه شماره ۳۵ میدان نفتی دارخوین پس از سالها وقفه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس با اشاره به راهاندازی و جریانیشدن چاه شماره ۳۵ میدان نفتی دارخوین پس از سالها وقفه، گفت: با بهرهبرداری از این چاه، ۴ هزار بشکه به تولید روزانه نفت شرکت نفت و گاز اروندان افزوده شد.
وی با اعلام موفقیتآمیز بودن عملیات راهاندازی چاه شماره ۳۵ دارخوین اظهار کرد: این چاه که از چاههای پرفشار سازند فهلیان به شمار میرود، هماکنون نفت تولیدی خود را به واحد بهرهبرداری منطقه نفتی دارخوین ارسال میکند.
دریس با اشاره به اقدامات اجرایی انجامشده در این پروژه افزود: عملیات طراحی، اجرا و راهاندازی این چاه با محوریت مدیریت مهندسی و ساختمان و با همکاری مدیریتهای امور فنی، عملیات و ادارات ستادی شرکت انجام شد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با قدردانی از تلاش شبانهروزی مدیران، کارشناسان و نیروهای متخصص این شرکت تصریح کرد: در قالب این پروژه، احداث چهار کیلومتر خط لوله جریانی روزمینی، نصب و راهاندازی تأسیسات سطحالارضی در محدوده چاه و کلاستر با موفقیت انجام شد.
دریس با تأکید بر ثبت رکورد زمانی در اجرای این پروژه بیان داشت: تمامی مراحل اجرایی، نصب و راهاندازی این چاه با همت و تلاش بیوقفه همه کارکنان الخصوص پرسنل پرتلاش مدیریت مهندسی و ساختمان و سایر مدیریتها و بخشهای مرتبط تولیدی و فنی، در مدت زمانی کمتر از سه ماه به پایان رسید که این دستاورد شایسته تقدیر و قدردانی است.
وی در پایان گفت: در ادامه برنامههای افزایش تولیدمان، چاه شماره ۳۵ دارخوین برای نخستینبار وارد مدار تولید شده و نقش مؤثری در تحقق برنامههای افزایش تولید و ارتقای ظرفیت عملیاتی شرکت نفت و گاز اروندان ایفا خواهد کرد.