وزیر ورزش و جوانان با رد فضاسازی‌ها درباره ویزای تیم ملی فوتبال، تأکید کرد: هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و ایران با تمام ظرفیت در جام جهانی حضور خواهد داشت.

وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در خصوص صدور ویزا برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی وجود ندارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با همه ظرفیت‌های خود در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت و فضاسازی‌های سیاسی در این زمینه بی‌اثر است.

احمد دنیا‌مالی اظهار کرد: ما هیچ مشکلی در حوزه ویزا نداریم و این موضوع را حتی روز گذشته در جلسه دولت نیز گزارش دادم. مردم مطمئن باشند که با تمام توان در جام جهانی شرکت خواهیم کرد.

وی با اشاره به تعهدات کشور میزبان افزود: آمریکایی‌ها موظف هستند به همه تیم‌ها ویزا بدهند و اجازه برخورد سیاسی در این موضوع به آن‌ها داده نمی‌شود. این موضوع را با اطمینان کامل اعلام می‌کنم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مذاکرات انجام‌شده گفت: در روزهای اخیر مذاکرات طولانی و مفصلی انجام شد و قول‌های بسیار خوبی گرفته‌ایم. حتی در بحث مدیریت این فرآیندها نیز توافقات مناسبی صورت گرفته و از طرف مقابل خواسته شده که به تعهدات خود پایبند باشد.

دنیا‌مالی درباره دیدار ایران و مصر در سیاتل نیز تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که این بازی کاملاً در چارچوب ورزش برگزار شود و هیچ نماد غیرورزشی در ورزشگاه وجود نداشته باشد. همچنین در حال رایزنی با فیفا هستیم تا شرایطی فراهم شود که مدیریت شهری به فرهنگ و شرایط کشورهای مسلمان احترام بگذارد.

وی در پایان گفت: همه دستگاه‌ها در حال همکاری با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هستند تا تیم ملی در بهترین شرایط، بازی‌های تدارکاتی مناسب و اردوهای آماده‌سازی مطلوبی را پشت سر بگذارد و با آمادگی کامل وارد رقابت‌ها شود.