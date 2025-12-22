به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان سرهنگ "ميرحبيبي" در تشريح اين خبر گفت: در پي طرح شکايت يک شهروند از فردي که بعنوان دوست خانوادگي با آنان در رفت و آمد بوده و با جلب اعتمادشان صد ميليارد ريال را با وعده کسب سود در زمينه فروش حواله خودرو، طلا و دلار از آنان دريافت و متواري شده است ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري وارد عمل شدند.

وي افزود: در روند تحقيقات پليسي 9 شاکي ديگر هم به شمار مالباختگان اين پرونده اضافه و مشخص شد متهم در رفت و آمدهاي خانوادگي با افراد مختلف ارتباط گرفته و با جلب اعتماد آنان، پول هاي هنگفتي را با وعده بازپرداخت سود کلان از اين افراد دريافت کرده و در نهايت بدون هرگونه ارتباط و پاسخگويي به آنان متواري شده است.

رئيس پليس آگاهي استان تصريح کرد: در نهايت ماموران پليس آگاهي با تکميل تحقيقات خود به هويت متهم پي برده و با پايش محسوس و نامحسوس تحرکات وي موفق شدند اين فرد را در يکي از محله هاي شهر کرمان دستگير و جهت تکميل پرونده و احقاق حق مالباختگان به پليس آگاهي منتقل کنند.

