به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرف اراضی ملی، تعداد زیادی از روسای ادارات مهاباد را برای چاره اندیشی و بررسی این موضوع در نشستی گرد هم آورد.

بایزید حسن پور مدیرجهاد کشاورزی مهاباد دراین نشست گفت: حدود ۱۱ هکتار تصرفات غیرقانونی امسال در حوزه جهاد کشاورزی آزاد سازی شده است.

سوران کریمی رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد هم گفت: درحاشیه سد مهاباد یک مورد تصرف غیرمجاز شناسایی شده که بخشی از آن مربوط به منابع طبیعی و بخش دیگر آن که سه و نیم هکتار بوده در حوزه راه و شهرسازی است.

سید انور حسینی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد نیز از باز پس گیری ۷ مورد تصرفات به مساحت ۲ هکتار خبرداد.

رحمت نویدی نیا رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد هم دکه‌های سه راهی برهان و دارلک را از عمده مشکلات راهداری و حمل ونقل جاده‌ای عنوان کرد.

در ادامه این نشست شهردار مهاباد گزارشی از روند صدور پروانه در محدوده شهر ارائه و فرماندار ویژه مهاباد هم بر ادامه رفع تصرف زمین‌های حاشیه سد مهاباد تأکید کرد.

پیگیری ساخت و ساز‌های غیر مجاز روستایی، برخورد با انشعابات غیر مجاز، تعین تکلیف واگذاری انشعابات موقت، جلوگیر از فعالیت مشاوران املاک متخلف و شناسایی اراضی تصرف شده از مباحث دیگر مطرح شده دراین نشست بود.