مالکان یک بلوک هم میتوانند اقدام به گرفتن پایان کار و سند کنند
مدیر کل ثبت اسناد و املاک قم در برنامه پرونده ویژه گفت: مالکان یک بلوک به تنهایی میتوانند بدون درنظر گرفتن کل مجتمع، اقدام به گرفتن پایان کار و سند مسکن مهر خود کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علی جوانی در برنامه تلویزیونی پرونده ویژه سیمای نور با اشاره به اینکه یکی از دلایل صادر نشدن سندهای واحدهای مسکن مهر لزوم ثبت پایان کار همه واحدهای یک مجتمع بود گفت: این شرط هم اکنون برداشته شده و مالکان یک بلوک نیز میتوانند برای پایان کار و گرفتن سند اقدام کنند.