مالکان یک بلوک هم می‌توانند اقدام به گرفتن پایان کار و سند کنند

مدیر کل ثبت اسناد و املاک قم در برنامه پرونده ویژه گفت: مالکان یک بلوک به تنهایی می‌توانند بدون درنظر گرفتن کل مجتمع، اقدام به گرفتن پایان کار و سند مسکن مهر خود کنند.