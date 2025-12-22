به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروز فر گفت: اداره کل راه آهن زاگرس با برنامه ریزی و در راستای بهبود وضعیت خط، عملیات نگهداری و تعمیرات مستمر خود، نسبت به برچیدن یک دستگاه سوزن فرسوده و مستهلک قدیمی U۳۳، اجرای ۸۰ متر مکعب عملیات خاکی و همچنین مونتاژ و نصب یک دستگاه سوزن UIC۶۰ با تراورس بتنی، ۳۶ متر کوپلاژ بتنی Uic۶۰ و راه اندازی علائم الکتریکی مربوطه اقدام کرده است.

وی به مزایای استفاده از سوزن با تراورس بتنی اشاره کرد و افزود: پایداری و استحکام بیشتر سوزن، افزایش ایمنی سیر قطارها، کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات، راحتی سیر وسائل نقلیه، عمر طولانی و... از جمله این مزایا است.

پیروزفر اظهار داشت: پروژه نصب و جایگزینی سوزن‌های سنگین با تراورس بتنی به جای سوزن‌های سبک قدیمی با تراورس چوبی در ایستگاه‌های راه آهن زاگرس کماکان ادامه دارد.