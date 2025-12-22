به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مریم مسرت به همراه بخشدار نختالو این شهرستان در محل برگزاری کارگاه آموزشی صنایع‌دستی بانوان در روستای حیدرباغی حضور یافت و نسبت به اهمیت گردشگری و برنامه‌های در دست اقدام برای تبدیل حیدرباغی به یک روستای گردشگری اشاره کرد.

فرمانداری باروق افزود: این کارگاه آموزشی به‌مدت یک هفته باحضور ۵۰ نفر از بانوان و دختران روستای حیدرباغی توسط خدیجه سعیدپور، بانوی فعال شهرستان در حوزه صنعت گلیم‌بافی و کارآفرین نمونه ملی برگزار و در خاتمه برای شرکت‌کنندگان مدرک مهارت‌آموزی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی صادر می‌شود.

او ادامه داد: این کارگاه با محوریت رونق گردشگری و صنایع‌دستی در روستا‌های شهرستان برگزار شد و در راستای طرح آبادانی و پیشرفت منظومه‌های روستایی باروق که در آذربایجان‌غربی به عنوان پایلوت در روستا‌های باروق اجرا می‌شود.

مسرت با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و اقدامات انجام گرفته برای توسعه گردشگری در این منطقه، اظهار کرد: مهم‌ترین گام برای تبدیل یک منطقه به گردشگری حفظ و پاکیزه نگهداشت آن منطقه توسط اهالی است که امیدوارم اهالی این روستا به ویژه بانوان در این راستا اهتمام جدی داشته باشند.