به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در نشستی با حضور فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، طهماسبی استاندار گلستان، بوربور مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و مدیران وزارت نیرو، حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر طرح علاج‌بخشی خلیج گرگان یررسی و استقرار لایروب ظرف ۱۰ روز آینده در خلیج گرگان تصویب شد.

استاندار گلستان در این جلسه با توجه به کاهش تراز آب و پس روی خلیج گرگان، گفت: برای احیای خلیج گرگان و جلوگیری از خشکی بیشتر و خسارت های زیست‌محیطی و انسانی آن، فرصت زیادی باقی نمانده است.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: ایجاد ردیف اختصاصی پمپاژ آب از دریای خزر به خلیج گرگان، استقرار لایروب با هدف آغاز سریع‌تر لایروبی از مهمترین مطالبات استان گلستان است.

فراهانی معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: تسریع در تکمیل مطالعات پمپاژ آب تا پایان بهمن ماه و اخذ مجوز ماده ۲۳ توسط وزارت نیرو برای تامین اعتبار از ردیف‌های پیوست بودجه ۴۰۵ و اجرای طرح در سال ۱۴۰۵، استقرار لایروب ظرف ۱۰ روز و لایروبی مستمر توسط سازمان بنادر به ویژه لایروبی دهانه کانال آشوراده و تقویت تخصیص اعتبارات مرتبط با طرح های مصوب ستاد ملی تالاب‌ها از مصوبات این جلسه است.

لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه با بیان اینکه در ۵ سال گذشته میزان کاهش آب خلیج گرگان سرعت بیشتری گرفته است گفت: برای احیای خلیج گرگان فقط ۲ تا سه سال زمان داریم.