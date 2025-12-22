پخش زنده
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: نشست آشنایی با سنتهای شب یلدا برای راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا حیدری اظهار کرد: بهمنظور آشنایی هرچه بیشتر راهنمایان گردشگری با سنتهای غنی و دیرینه شب یلدا، نشست تخصصی، با حضور کارشناسان و علاقهمندان در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی برگزار شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: این نشست به همت معاونت گردشگری ادارهکل و با هدف ارتقای دانش راهنمایان در خصوص آداب و رسوم این جشن جهانی برگزار شد.
او ادامه داد: شب یلدا نماد پیوند خانوادهها و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است، آشنایی راهنمایان با این سنتهای ملی و محلی میتواند نقش بهسزایی در جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد، ما بر این باوریم که هر چه اطلاعات راهنمایان درباره فرهنگ و تاریخ منطقه بیشتر باشد، تجربه گردشگران نیز به طرز چشمگیری بهبود خواهد یافت.
در این برنامه، حسن سپهرفر، کارشناس مردمشناسی، به تشریح تاریخچه و ریشههای فرهنگی شب یلدا پرداخت و گفت: شب یلدا فرصتی است تا خانوادهها دور هم جمع شوند و با برگزاری مراسم ویژه، سنتهای خود را زنده نگه دارند، شناخت این سنتها به راهنمایان کمک میکند تا بتوانند تجربهای غنیتر و معنادارتر برای گردشگران فراهم کنند.