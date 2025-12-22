رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، برابر نظر کارشناسی اداره‌کل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، مدارس مقطع ابتدایی برای روز سه شنبه دوم دی ماه غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند

در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.