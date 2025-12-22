مقطع ابتدایی در استان البرز غیر حضوری شد
فردا سهشنبه ۲ دی ماه پیشدبستانی تعطیل و دبستانهای استان البرز غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، برابر نظر کارشناسی ادارهکل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، مدارس مقطع ابتدایی برای روز سه شنبه دوم دی ماه غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل هستند در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانشآموز مقطع ابتدایی و پیشدبستانی و مهد کودک دارند میتوانند به دورکاری بروند.
صفری از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.