در جلسه کمیته پشتیبانی و هماهنگی ستاد مکتب شهید سلیمانی، بر ارتقای خدماترسانی به زائران و تقویت زیرساختهای مناطق زیر پوشش این ستاد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت: خدمت به زائران فقط فعالیت اداری یا ستادی نیست، بلکه رسالتی دلی و مردمی است وهمه دستگاههای اجرایی و ستادهای مردمی باید با بهکارگیری همه ظرفیتهای خود برای تأمین آسایش و رفاه زائران تلاش کنند.
مرضیه مهدوی تاکید کرد: تقویت زیرساختها بهگونهای است که کوچکترین خللی در روند خدمترسانی به این میهمانان ایجاد نشود.
این نشست برای هماهنگی بیشتر، رفع موانع موجود در مسیر خدماترسانی و بهبود شرایط زیرساختی در محلهای زیر پوشش ستادهای مکتب شهید سلیمانی برگزار شد.
در ادامه جلسه، درباره محورهای اصلی از جمله تأمین پتو و بررسی وضع زیرساختهای حیاتی شامل برق و گاز بحث و تبادل نظر شد.