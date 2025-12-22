مانور مشترک پایش مصرف انرژی با همکاری بازرسان ادارات آب، برق و گاز در اراک برگزار شد.

پایش آب، برق و گاز دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همزمان با آغاز فصل زمستان مانور مشترک پایش مصرف انرژی با همکاری بازرسان ادارات گاز، برق و آب در اراک برگزار شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان در حاشیه این مراسم گفت: در این مانور که کارشناسان و بازرسان ادارات گاز، برق و آب استان حضور دارند بر چگونگی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی استان نظارت می‌شود.

محمدرضا سمیعی افزود: از ۱۵ آذر ماه هزار و ۲۷ مورد بازرسی از دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده که منجر به صدور ۲۷ مورد اخطار و قطع گاز شد.

او ادامه داد: دمای مناسب برای محیط ادارات ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر است و چنانچه در دستگاه اجرایی رعایت نشود اخطار صادر ودر صورت تکرار گاز اداره متخلف قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: ادارات مکلف هستند نسبت به سال گذشته کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف آب، برق و گاز داشته باشند.

سمیعی افزود: کارشناسان تا پایان فصل سرما به چگونگی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی استان نظارت می‌کنند.