راه های بهره برداری حداکثری از منطقه آزاد اینچه برون با حضور معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور ،مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ،استاندار گلستان و مدیران منطقه آزاد اینچه برون در تهران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این جلسه که با حضور فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، طهماسبی استاندار گلستان، بوربور مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری، معاون وزیر و مدیرعامل راه اهن کشور، ملک حسینی رییس منطقه آزاد اینچه‌برون، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور برگزار شد، موضوعات مرتبط با منطقه آزاد اینچه‌برون با هدف بهره‌برداری حداکثری از این منطقه بررسی شد.

پی گیری حل و فصل مشکلات دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه آزاد و تحقق ماده۶۵ احکام دائمی کشور در خصوص مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد اینچه برون از محور های این جلسه بود.