رونمایی از نماد رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد در تهران
مراسم رونمایی از نماد لوگوی ملی حضور ایران در اکسپو ۲۰۲۷ بلگراد در ضلع شمالی میدان اکسپو، محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت صداوسیما
؛ از نمایشگاه بین المللی تهران؛ این مراسم با حضور دیان پیریشیچ کنسول سفارت صربستان در ایران، صدیف بیک زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
این نماد بهعنوان بخشی از هویت بصری سالن ایران در رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد طراحی شده و با الهام از مفاهیم هنر و فرهنگ ایرانی و بهرهگیری از فرمهای هندسی و رنگهای خاص نمادی از وحدت در کثرت و رویکرد تعامل محور ایران در عرصه جهانی است.
در این مراسم، بر نقش نمادهای بصری در تقویت دیپلماسی فرهنگی در رویدادهایی همچون اکسپو تأکید شد. حضور کنسول سفارت صربستان در ایران نیز نشانهای از گسترش تعاملات فرهنگی و همکاریهای دوجانبه ایران و صربستان بویژه در مسیر برگزاری اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد محسوب میشود.
اکسپوی ۲۰۲۷ بلگراد با حضور بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین المللی از ۲۵ اردیبهشت لغایت ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۶ بمدت سه ماه با موضوع «بازی برای انسانیت؛ ورزش و موسیقی برای همه» در بلگراد پایتخت صربستان برگزار خواهد شد.