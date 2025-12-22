تأکید رئیس جمهور بر ارتقاء همگرایی ایران و گرجستان
رئیس جمهور با توجه به نقش راهبردی منطقه قفقاز در تحولات نوین منطقهای و بینالمللی، بر ضرورت ارتقاء همگرایی تهران و تفلیس، توسعه همکاریهای اقتصادی و حمل و نقل کالا و تقویت گفتوگوهای دو جانبه و چند جانبه برای تحقق ثبات و منافع متوازن در این منطقه، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، عصر امروز دوشنبه در آیین بدرقه سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، با تأکید بر جایگاه راهبردی قفقاز در معادلات جهان امروز، این منطقه را یکی از محورهای مهم اتصال آسیا و اروپا و مسیری انسانی، تاریخی و اقتصادی برای پیوند اقتصادهای منطقهای و فرامنطقهای دانست و بر ضرورت ارتقای همگرایی با کشورهای این منطقه از جمله گرجستان، تأکید کرد.
رئیس جمهور با توجه به پیشینه عمیق روابط تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان، این پیوندها را بخشی از حافظه جمعی ملتها و سرمایهای ارزشمند برای گسترش همکاریهای پایدار، ارزیابی کرد.
آقای پزشکیان در ادامه بر عدالت، کرامت انسانی و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را به عنوان اصول بنیادین سیاست جمهوری اسلامی ایران و مبانی رویکرد سیاست کشورمان در قفقاز، تأکید و تصریح کرد: منطقه قفقاز، همچنین مسیری مناسب برای شکلگیری اقتصاد مکمل منطقهای، مبتنی بر همافزایی ظرفیتهای حمل و نقل کالا، تولیدی، کشاورزی، انرژی و فناوری با هدف تأمین منافع متوازن برای همه طرفهاست که باید به عنوان اولویت در این مأموریت، توجه شود.
رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سازنده و آیندهنگر در مسیر شکلگیری قفقاز با ثبات، تقویت گفتوگوهای دو جانبه و چند جانبه و تعاملات سازنده فرامنطقهای را زمینهساز رشد پایدار، صلح و ثبات جمعی دانست.
آقای پزشکیان، همچنین با توجه به ظرفیت مسیرهای ارتباطی منطقهای، بر ضرورت همکاریهای مشترک در این عرصه و بهرهبرداری غیر انحصاری از این مسیرهای مواصلاتی در خدمت امنیت انسانی، رفاه اجتماعی و آرامش ملتهای منطقه، تأکید کرد.
در این آیین، سید علی موجانی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان نیز ضمن تشریح اهداف، برنامهها و اولویتهای کاری خود در این مأموریت، با مرور پیشینه روابط دو ملت و همچنین یادآوری پیشگامی تاریخی ایران در شناسایی استقلال کشورهای قفقاز، اظهار داشت که با استفاده از همه توان خود، برای ارتقاء جایگاه کشورمان در این منطقه و گسترش روابط دوستانه با کشور محل مأموریت، تلاش خواهد کرد.