خبر های کوتاه استان گلستان ،دوشنبه اول دی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان کار کنان شرکت گاز استان به بیماران خاص خون اهدا کردند.

در مجمع خیرین مدرسه ساز کلاله اعلام شد؛۴۲ فضای آموزشی؛ با بیش از ۲۰۰ کلاس درس، نیاز به مرمت و نوسازی دارد. پقه مدیر آموزش و پرورش کلاله گفت: هم اکنون ۵ مدرسه؛ با ۳۰ کلاس درس؛ با مشارکت خیرین در حال ساخت است.

بنیاد خیریه آبشارعاطفه‌های شهرستان گالیکش از توزیع میوه به مددجویان تحت پوشش این بنیاد با همکاری خیران خبر داد.