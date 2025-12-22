خبر های کوتاه استان گلستان ،دوشنبه اول دی
خبر هایی از اهداء خون کارکنان شرکت گاز استان تا پویش یلدای مهربانی خیران کردکوی را دربسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
در مجمع خیرین مدرسه ساز کلاله اعلام شد؛۴۲ فضای آموزشی؛ با بیش از ۲۰۰ کلاس درس، نیاز به مرمت و نوسازی دارد.پقه مدیر آموزش و پرورش کلاله گفت: هم اکنون ۵ مدرسه؛ با ۳۰ کلاس درس؛ با مشارکت خیرین در حال ساخت است.
بنیاد خیریه آبشارعاطفههای شهرستان گالیکش از توزیع میوه به مددجویان تحت پوشش این بنیاد با همکاری خیران خبر داد.
به همت خیران کردکویی چهار صد بسته به نیازمندان در پویش یلدای مهربانی اهدا شد .