به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، از کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کتاب اندیشه اصولی امام خمینی (ره) با رویکردی علمی و پژوهشی، به تبیین مبانی فکری و اصولی حضرت امام خمینی (ره) در علم اصول فقه می‌پردازد.

این کتاب در چهار فصل تدوین شده است و در آن به فرایند اجتهاد و علم اصول فقه، بررسی تدریس، آثار و روش اصولی امام خمینی (ره)، تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) در فلسفه علم اصول فقه و نوآوری‌ها و آرای مهم اصولی ایشان پرداخته است.

ابوالقاسم مقیمی نویسنده این کتاب، با اشاره به جایگاه علمی امام خمینی (ره)، این کتاب را تلاشی در جهت بازخوانی و معرفی اندیشه اصولی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در فضای علمی و دانشگاهی عنوان کرد.