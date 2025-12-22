پخش زنده
به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، از کتاب «اندیشه اصولی امام خمینی» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کتاب اندیشه اصولی امام خمینی (ره) با رویکردی علمی و پژوهشی، به تبیین مبانی فکری و اصولی حضرت امام خمینی (ره) در علم اصول فقه میپردازد.
این کتاب در چهار فصل تدوین شده است و در آن به فرایند اجتهاد و علم اصول فقه، بررسی تدریس، آثار و روش اصولی امام خمینی (ره)، تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) در فلسفه علم اصول فقه و نوآوریها و آرای مهم اصولی ایشان پرداخته است.