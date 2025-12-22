به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جلسه انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر با حضور فرماندار، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان تبریز و منتخبی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان امروز برگزار شد و بر این اساس:

آقایان محمدحسین حسن زاده، محمدصادق پورمهدی، علی نواداد، علی آذرنژاد، عبدالحمید واعظی، سید ابراهیم وثیق، علیرضا رجبی و خانم زینب علمدار اعضای اصلی و آقایان صمدحضرتی، کریم مهری، سیدغفار حسینی، نعمت اله پایان و خانم پروین اشراقی نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرائی انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.