نشست ستاد بازآفرینی شهری خراسان رضوی با تأکید بر هماهنگی بین‌بخشی، تکمیل پروژه‌های آموزشی و شتاب‌دهی به نوسازی هزاران واحد مسکونی، گامی تازه برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف این استان برداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست ستاد بازآفرینی شهری خراسان رضوی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیران استانی، شهرداران و فرمانداران در استانداری مشهد برگزار شد.

در این جلسه، هماهنگی دستگاه‌ها برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و اجتماعی در محلات هدف بازآفرینی مورد تأکید قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و توسعه خدمات عمومی محله‌محور را از اولویت‌های اصلی بازآفرینی شهری دانست.

وی خواستار تسریع در اجرای پروژه‌ها و انسجام برنامه‌ریزی‌ها برای سال آینده شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعلام کرد بیش از ۱۷ هزار هکتار از بافت‌های شهری استان در قالب ۹۶ شهر مشمول برنامه بازآفرینی است.

به گفته وی، هزاران تن قیر رایگان برای بهسازی معابر اختصاص یافته و صدها کیلومتر از خیابان‌های فرسوده آسفالت شده‌اند.

همچنین چند پروژه شاخص خدماتی و اجتماعی تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

تکمیل پروژه‌های آموزشی پیش از آغاز سال تحصیلی آینده از دیگر برنامه‌های در دست اجرا عنوان شد.

در حوزه نوسازی مسکن، بیش از ۳۴۰۰ واحد فرسوده موفق به اخذ پروانه ساخت شده‌اند.

مسئولان، تأمین پایدار اعتبارات را شرط اصلی تداوم و موفقیت برنامه‌های بازآفرینی شهری در استان دانستند.