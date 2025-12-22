پخش زنده
«ریشه در خاک» روایت شاعر و نویسنده ارومیهای از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و معرفی شهدای آذربایجان غربی وکشور در این دوره است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کتاب «ریشه در خاک» نوشته سمیرا شریفی، شاعر و نویسنده ارومیهای با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و معرفی شهدای آذربایجان غربی و سران و فرماندهان ارشد و دانشمندان و امدادگران شهید کشور منتشر شد.
نویسنده کتاب سعی کرده از دیدگاه یک شهروند و بانو و مادر ایرانی این کتاب را به رشته تحریر در بیاورد نه از دیدگاه یک نویسنده. زبان این کتاب، بسیار ساده و دور از پیچیدگی است.
کتاب «ریشه در خاک» توسط انتشارات پرساوش در ۲۰۵ صفحه به چاپ رسیده است.
از دیگر آثار چاپ شده از سمیرا شریفی میتوان به کتابهای «چند صفحه حرف دل» و دو زبانه فارسی انگلیسی «روزگار نیمه جان» و همچنین از آثار گردآوری وی به کتابهای «در قفس تنگ آسمان» که مجموعه غزلهای فیض کاشانی و «شعله در ادراک» که مجموعه غزلهای ابراهیم شاهدی است، اشاره کرد.
سمیرا شریفی آثار مشترکی نیز داشته که از آن جمله میتوان به «واژههایی در تلاطم»، «ورق پارههای بیصدا»، «شعله پنهان قلم»، «عطر هزاران قافیه»، «سوار بر درشکهای خیالی»، «تا پای جان برای ایران»، «گدار سیاوش»، «نبض ناباوری»، «پروانگی در مهای لیمویی» و «حوالی شعرهای موازی» اشاره کرد.