مجمع خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه اجتماعی با هدف تقویت همکاری با دستگاه قضائی و پیشگیری از بروز آسیب‌ها و جرائم اجتماعی در استان ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «آذرمنش» معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام اظهار داشت: در این مجمع، تعدادی از خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) که بیشترین همکاری را با دستگاه قضائی دارند و در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند حضور داشتند، این همکاری‌ها با هدف کمک به کاهش جرائم و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی شکل گرفته و امید می‌رود با تداوم آن، شاهد کاهش هرچه بیشتر این آسیب‌ها در سطح استان باشیم.

وی افزود: استان ایلام از جمله استان‌هایی است که خیرین و سمن‌های آن نقش مؤثر و قابل توجهی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کرده‌اند.

آذرمنش بیان کرد: این اقدامات شامل آسیب‌هایی است که در سطح جامعه بروز پیدا می‌کند و هم جرائم و مشکلاتی را در بر می‌گیرد که هنوز به مرحله تشکیل پرونده قضائی نرسیده و در مرحله پیشگیری و مداخله زودهنگام قرار دارند.