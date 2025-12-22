به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خدیجه معصومی گفت: هایکو، هنری ابتکاری است که برای اولین بار در ژاپن طرح شد و سپس با توجه به زیبائی و وسعت کاربرد آن، در کشور‌ها و حوزه‌های مختلف هنری و ادبی مطرح شد.

وی افزود: مسابقه عکاسی «هایکو کتاب» با عنوان «کتاب‌ها را بچین تا معنا جاری شود» برگزار خواهد شد.

معصومی گفت: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت خلاقیت هنری در میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد بستری برای تعامل میان کتاب و هنر‌های تجسمی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۱۲ دی‌ماه است، گفت: علاقه‌مندان برای اینکه بتوانند یک «هایکو کتاب» بسازند باید سه یا چهار کتاب را طوری روی هم قرار دهند تا اسم کتاب‌ها یک جمله یا شعر خلاقانه بسازند.

معصومی با اشاره به جوایز مسابقه عکاسی گفت: به نفر اول ۸۰۰ هزار تومان، نفر دوم ۵۰۰ هزار تومان، نفر سوم ۳۰۰ هزار تومان و به نفرات چهارم و پنجم هر کدام ۲۰۰ هزار تومان جایزه اهدا خواهد شد.

معصومی بیان کرد: علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه، عکس‌های مورد نظر خود را به شماره ۰۹۳۶۶۳۹۱۶۲۲ در پیام رسانه بله ارسال کنند.