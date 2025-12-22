پخش زنده
امروز: -
نخستین روز از فصل زمستان به نام حافظان جان مردم در جادهها نامگذاری شده است؛ راهدارانی که در سختترین شرایط جوی، امنیت و آرامش سفرها را تضمین میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راهداران بهعنوان خادمان بیادعای جادهها، همواره در سرما، برف و شرایط دشوار در کنار مردم هستند. آنان که جان بر کف و دل در پای راه دارند، شبانهروز برای ایمنی مسیرها تلاش میکنند و نقش مهمی در کاهش حوادث و حفظ جان مسافران ایفا میکنند.
نخستین روز زمستان فرصتی برای قدردانی از این تلاشهای خاموش و فداکارانه است .