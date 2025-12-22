به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خوزستان پایتخت مقاومت و پایداری است و سرزمین حماسه و ایثار می‌باشد. جای جای کربلای ایران میعادگاه رزمندگان و مجاهدانی است که در راه دفاع از میهن اسلامی مان جان خود را فدا کردند.

این روز‌ها کاروان‌های راهیان نور در یادمان‌های دفاع مقدس حضور می‌یابند تا میثاقی دوباره با حماسه ساز وطن بندند. یادمان‌های دفاع مقدس میزبان جوانان و نوجوانانی هستند که می‌آیند تا با حماسه‌های دلاورانی آشنا بشوند که هدف شان عزت و سربلندی ایران بود.