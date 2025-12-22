معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: امروز ایجاد امید و نشاط در جامعه اهمیت دارد و باید شکوه اتحاد و انسجام مردم و مسئولان به دشمن نشان داده شود.

باید روایت‌های دقیق، حماسی و امیدآفرین درباره جنگ ۱۲ روزه ارائه شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اولین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد چهل‌وهفتمین دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمان، با تأکید بر لزوم حضور فعال مدیران، طراحی برنامه‌های امیدآفرین و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، دوشنبه اول دی‌ماه برگزار شد.

ابوذر عطاپور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: ما به برکت همین نظام مسئولیت گرفته‌ایم و حضور مدیران در این جلسات یک وظیفه شرعی، قانونی و وجدانی است.

وی افزود: مدیری که دهه فجر را در اولویت خود قرار ندهد، باید مسئولیت را رها کند.

محمدرضا نژادحیدری مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان گفت: نمی‌توان با روش‌ها و محتوا‌های قدیمی با نسل جدید ارتباط برقرار کرد و لازم است ادبیات جدید، خلاقانه و مبتکرانه در تولید محتوا به‌کار گرفته شود.