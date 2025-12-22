پخش زنده
با آغاز همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراثفرهنگی، بررسی طرح ویژه شهر سیراف همزمان با تدوین برنامه ثبت جهانی این شهر تاریخی در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که میتواند به صیانت و احیای جایگاه تاریخی سیراف منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرپرست دفتر ترویج معماری، طراحیشهری و بافتهای واجد ارزش از پیگیری همزمان طرح شهری و ثبت جهانی سیراف خبر داد.
به گفته وی، ویژگیهای تاریخی، باستانی و طبیعی سیراف، ضرورت برنامهریزی منسجم برای حفاظت و توسعه این شهر را دوچندان کرده است.
در همین راستا، کارگروه مشترکی با مشارکت وزارتخانههای راه و شهرسازی و میراثفرهنگی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده است که با هدف تسهیل روند ثبت جهانی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی فعالیت میکند.
چالشهایی همچون محدودیتهای توسعه شهری، فشار ساختوساز و لزوم صیانت از آثار تاریخی از مهمترین مسائل سیراف عنوان شد. همچنین مسائل زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای صنعتی منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی مورد توجه قرار دارد.
بر اساس اعلام مسئولان، تنها بخش کوچکی از بافت تاریخی سیراف تاکنون باقی مانده و در معرض تهدید است. تقارن تهیه طرح ویژه شهری با فرآیند ثبت جهانی، فرصتی مهم برای احیای نقش تاریخی سیراف ارزیابی میشود.
نخستین مستندات ثبت جهانی سیراف به دهه ۵۰ شمسی بازمیگردد و ضوابط حفاظتی آن در سالهای بعد ابلاغ شده است. مسئولان تأکید دارند هرگونه اقدام عمرانی در این محدوده باید با رعایت کامل ضوابط میراثفرهنگی انجام شود.