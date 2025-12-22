پخش زنده
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در بازدید از پایانه مرزی میلک هیرمندگفت: هدف از این بازدید بررسی برنامه جامع توسعه زیرساختهای پایانه مرزی میلک و پیگیری تسریع در اجرای این طرح عنوان شده و کار مطالعاتی آن در سال ۱۴۰۰ توسط مشاور این طرح انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جواد هدایتی افزود: با توجه به تقاضای تردد کالاهای صادراتی کشور افغانستان از مرزهای زمینی و دریایی جمهوری اسلامی ایران که باعث رونق ترانزیت خواهد شد و باتوجه به برنامه توسعه هفتم کشور که رسیدن به ۴۰ تن کالا از طریق مرزهای رسمی کشور در این برنامه است.
وی اظهار داشت: تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای این طرح گرفته شده لذا این طرح میتواند ظرفیت زیر ساختی خوبی برای رسیدن به هزار و ۵۰۰ تردد از پایانه مرزی میلک را میتواند فراهم کند.