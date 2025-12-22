پخش زنده
پنجمین دوره رویداد هنری حبیب با عنوان کاروان سرباز در خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مراسم فصل پنجم روایت حبیب، روایتی که به ایثار و از خودگذشتگی سردار دلها حاج قاسم سلیمانی میپردازد در مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد.
این مراسم با حضور شرکت کنندگانی از ایران و عراق همراه بود.
شرکت کنندگان حاضر از عراق که اغلب از بزرگان عشایر جنوب عراق هستند، الگو گرفتن محور مقاومت از شهیدان حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را رمز موفقیت عنوان کردند.
آنها گفتند: دفاع جانانه و شجاعانه ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باعث افتخار برای تمام کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی و فلسطین بود.
این مراسم با روایت گری، شعر، تئاتر و دیگر برنامهها همراه بود.
قرار است مراسمی در گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در ۱۳ دیماه سال جاری در شهر بصره در جنوب عراق برگزار شود.