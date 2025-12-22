پخش زنده
آخرین گروه از دانش آموزان عمره گذار خوزستانی پس از اعمال حج وارد استان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با استقبال جمعی از مسئولان و خانوادهها، آخرین گروه از دانش آموزان عمره گذار خوزستانی پس از اعمال حج وارد استان شدند.
رئیس سازمان دانش آموزی خوزستان گفت: این سفر معنوی فرصتی ارزشمند برای رشد اعتقادی و دینی دانشآموزان است و میتواند تجربهای اثرگذار در مسیر زندگی و شکلگیری هویت آنان باشد.
قنواتی ادامه داد: سفر عمره زمینه تقویت روحیه معنویت، خودسازی، مسئولیتپذیری و آشنایی عمیقتر با ارزشهای دینی را فراهم میکند؛ ارزشهایی که آثار تربیتی آن در آینده دانشآموزان مشاهده خواهد شد.