به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست معرفی اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بردسیر، امروز یک‌شنبه اول دی‌ماه برگزار شد.

بر این اساس، آقایان جواد صدیقی‌نیا، وحید رنجبر، عزیزالله طاهری، سید مجید منصوری، علی عظیمی، ابراهیم مرادپور، ماشاالله خسروی و خانم مریم عظیمی به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی تعیین شدند.

همچنین، آقایان امیر کارزاری، حسین کاظمی، یارعلی ایمانی، احمد رضایی و علی بنی‌اسد به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

علیار اسکندری‌نسب فرماندار بردسیر در این نشست با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و مبتنی بر مشارکت حداکثری، نقش هیئت اجرایی را در جلب اعتماد عمومی و صیانت از آرای مردم بسیار مهم دانست و بر همکاری، دقت و پایبندی کامل اعضا به قوانین و مقررات انتخاباتی تأکید کرد.