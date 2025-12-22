پخش زنده
امروز: -
سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) با خانواده شهید مهدی قرایلو از کارکنان ارتش در این قرارگاه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) با خانواده شهید مهدی قرایلو از کارکنان ارتش در این قرارگاه دیدار و گفتوگو کرد.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: به شما باید هم تبریک و تسلیت بگوییم؛ تسلیت از این جهت که از وجود ایشان بهرهمند نیستیم و تبریک از این جهت که شهدا از جمله شهید قرایلو انتخاب شده هستند و از جانب خداوند متعال انتخاب میشوند.
وی با اشاره به اینکه شهید قرایلو استحقاق شهادت داشت، افزود: دعا کنید تا بتوانیم مسیر شهدا را ادامه دهیم و در راه مجاهدت و دفاع از وطن به شهادت برسیم.
سرلشکر عبداللهی خدمت و ارج نهادن به خانواده معظم شهدا را وظیفه دانست و تاکید کرد: خداوند اجر شهید قرایلو را افزون کند و با شهدای کربلا محشور گرداند؛ وصف این شهید والامقام را که فردی پرکار، زحمتکش و پرتلاش بوده بسیار شنیدهام.
در این دیدار، همسر شهید قرایلو نیز گفت: شهید قرایلو آرزوی شهادت داشت؛ او ۳۲ سال در نیروهای مسلح خدمت کرد و در این سالها همیشه آرزو و شوق شهادت داشت و سرانجام به آرزوی خود رسید.