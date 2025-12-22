همزمان شب یلدا، اهالی روستای گردشگری شادکام بافق دور هم جمع شدند و با برگزاری آیین‌های بومی و سنتی، شبی شاد و خاطره‌انگیز را در کنار یکدیگر سپری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم صمیمی و خاطره‌انگیز، پیر و جوان گردهم آمدند و با نشستن دور کرسی، حال‌وهوای سنتی شب یلدا را زنده کردند.

حاضران با تهیه و پخت غذا‌ها و خوراکی‌های محلی از جمله آش هنگ و آش شکمبه، جلوه‌ای از فرهنگ غذایی بومی منطقه را به نمایش گذاشتند.

اجرای آیین‌های بومی شب یلدا، دف‌نوازی و خواندن اشعار محلی از دیگر بخش‌های این برنامه بود که فضای شاد و پرنشاطی را رقم زد.

این دورهمی سنتی با هدف حفظ و احیای آیین‌های کهن، تقویت همدلی و انسجام اجتماعی و پاسداشت فرهنگ بومی برگزار شد.