به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد گفت: در این نشست تصمیم گرفته شد، شهرداری مهاباد ظرف مدت ۶ ماه، محل سایت پسماند نخاله‌های ساختمانی و عمرانی را شناسایی و به کارگروه معرفی کند.

حسن گیته به اجرای طرح جامع پسماند اشاره کرد و افزود: مقرر شد دراسرع وقت نسبت به اجرای مفادی که در طرح جامع مشخص شده اقدام وآمادگی خود رابرای جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی، همکاری با اداره راه و شهرسازی و پاکسازی جاده اوزون دره اعلام می‌کنیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد نیز با اشاره به مصوبات این نشست گفت: مقرر شد تمام پسماند‌های تولیدی در سطح شهر با مدیریت شهرداری به سایت قدیم سید آباد هدایت شود و هر شخصی که پسماند‌های عمرانی رادرمکان‌های غیر مجوز دار تخلیه کند موجب پیگرد قانونی قرارخواهد گرفت.

فاروق سلیمانی افزود: در خصوص لایروبی و پاکسازی پسماند‌های صنعتی کارخانه قند مهاباد نیز مصوب شد، دراسرع وقت انتقال پسماند‌ها به مکان‌های مجوز دار و پسماند‌های عادی و خانگی در حوزه سایت زباله شهری که این سایت مجهز به تصفیه خانه شده و روزانه ۵ متر مکعب تصفیه شیرآبه داره و تصمیم گرفته شد آب حاصل از محل تصفیه خانه با نتایج آنالیز محیط زیست استاندارد در حوزه فضای سبز استفاده شود.

صلاح کردستانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهاباد هم دراین نشست بر شناسایی هرچه سریعتر سایت جدید پسماند نخاله‌های ساختمانی و عمرانی توسط شهرداری و پیگیری چالش جمع آوری پسماند‌های صنعتی وخانگی تاکید کرد. دراین نشست همچنین برای توسعه عمران شهری و تسریع در اجرای برنامه‌های زیست محیطی پیشنهاد‌هایی ارائه شد.