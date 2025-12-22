فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: فضای شهر با نصب نمادها، برگزاری مراسم و اجرای برنامه‌های فرهنگی ماندگار به الگویی از فرهنگ شهادت و ایثار تبدیل شده و احترام به یاد و نام شهدا در سطح جامعه گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: با برنامه‌ریزی مسئولان شهری و همکاری خانواده‌های شهدا، فضای شهر با نصب نمادها، برگزاری مراسم و اجرای برنامه‌های فرهنگی ماندگار به الگویی از فرهنگ شهادت و ایثار تبدیل شده و احترام به یاد و نام شهدا در سطح جامعه گسترش می‌یابد.



فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه که با موضوع کنگره ۱۲ هزار شهید برگزار شد؛ اظهار کرد: موضوع شهدا محدود به یک نهاد یا سازمان خاص نیست و متعلق به تمامی ارگان‌ها و مردم کشور است چه در جایگاه شهرداری، چه در سپاه و چه در بنیاد شهید، تکریم و بزرگداشت شهدا وظیفه‌ای ملی است و باید در جهت ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت و نیز تأمین نیاز‌های خانواده‌های معظم شهدا مورد استفاده قرار گیرد.

سردار محمدحسین رجبی تصریح کرد: این خدمت ارزشمند، امتیازاتی به بازماندگان شهدا می‌دهد و سفر‌های فرهنگی و آموزشی در داخل و خارج کشور نیز می‌تواند به گسترش فرهنگ ایثار و مجاهدت کمک کند بنابراین آنان نماد مجاهدت و پایمردی هستند و آثار تلاش و فداکاری آنها قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست نمونه‌ای از این فداکاری، شهید پروین است که نشان داد حتی در بالاترین مراتب خدمت، وفاداری به کشور و مردم تا روز آخر و لحظه شهادت ادامه دارد، این الگو‌ها باید به نسل جوان منتقل شود تا روحیه تلاش و ایثار در جامعه ماندگار شود.