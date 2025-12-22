به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته ششم لیگ نخبگان آسیا، امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ در دیدار دیدار حساس تیم فوتبال تراکتور در ورزشگاه یادگار امام (ره) میزبان الدحیل قطر است که این بازی تا با تساوی یک - یک در حال پیگیری است.

دقیقه ۳۵: بنجامین بوریژو: پنالتی اعلام شده به سود الدحیل را بوریژو، ستاره فرانسوی و خط میانی این تیم با ضربه مطمئن به سمت راست خود و فریب بیرانوند تبدیل به گل کرد.

دقیقه ۵۱: شجاع خلیل‌زاده: ضربه ایستگاهی برای تراکتور در سمت چپ زمین با خطا روی محمد نادری را تیبور هلیلوویچ با شوت استثنایی زد که توپ پس از برخورد به تیرک عمودی و تعلل دو مدافع الدحیل، با شوت سرضرب شجاع تبدیل به گل شد.





ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، خامروبکوف، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشترکال، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی ترابی

ترکیب الدحیل:

باتیستا بورک، ابراهیما بامبا، ژان‌چارلز کاستلتو، یوسف سابالی، سلطان البریک، کریم بوضیاف، بنجامین بوریژو، ادمیلسون جونیور، همام الامین، لوئیز آلبرتو و کریستوف پیاتک