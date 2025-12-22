امتیاز کامل دیدار‌های برگزار شده هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال به تیم‌های رعد پدافند هوایی اصفهان، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، شهرداری گرگان و کاله مازندران اختصاص پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سیزدهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران امروز (دوشنبه اول دی) با ٥ دیدار برگزار شد.

در جریان این هفته از مسابقات و در نخستین دیدار، تیم رعد پدافند هوایی میزبان پاس بود، اما برخلاف دیدار رفت موفق به شکست نماینده کردستان شد. امیرحسین رضایی‌فر از تیم رعد پدافند با ۱۴ امتیاز، ۹ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن این دیدار شد.

- در تنها دیدار این هفته که در تهران برگزار شد، تیم طبیعت برابر پترونوین صاحب برتری شد، بازیکن این تیم به نام «جیلن واشنگتن» با ۱۲ امتیاز، ۶ ریباند، ۴ بلاک، ۲ پاس گل و کارایی ۱۹ از بازیکنان موثر در این برد بود.

- آبادانی‌ها هم در این هفته صاحب برد شدند، پیروزی آنها در دیدار خانگی برابر نفت زاگرس جنوبی به دست آمد و اینگونه شکست دور رفت هم جبران شد، سجاد پذیرفته از تیم نفت بهترین بازیکن زمین بود، او ۱۹ امتیاز، ۹ ریباند، ۵ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۹ را در کارنامه داشت.

- استقلال که برای برگزاری دیدار این هفته به گرگان سفر کرده بود برابر میزبانش با حداقل اختلاف امتیاز متحمل شکست شد، شهرداری گرگان در حالی برنده این دیدار شد که در دیدار رفت شکست خورده بود. «پری پتی» با ۲۰ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۱۰ پاس گل و کارایی ۳۷ بهترین بازیکن استقلال و زمین بود.



- دیگر نماینده شمال کشور یعنی کاله هم در این هفته موفق شد با غلبه بر گلنور صاحب برتری شود. «جورجه گاگیچ» از تیم کاله با ۳۱ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل،

۲ توپ ربایی و کارایی ۳۴ بهترین بازیکن کاله و زمین بود.

با توجه به نتایج به دست آمده، این هفته از مسابقات به سود تیم‌های میزبان تمام شد.

نتیجه دیدار‌های هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:



*رعد پدافند هوایی اصفهان ۷۸ - پاس کردستان ۵۶

*طبیعت اسلامشهر ۹۷ - پترونوین ماهشهر ۷۹

* نفت آبادان ۱۱۳ - نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم ۹۰

*شهرداری گرگان ۹۱ - استقلال تهران ۹۰

*کاله مازندران ۸۹ -گلنور اصفهان ۷۳

جدول لیگ برتر بسکتبال مردان در پایان هفته سیزدهم:

استقلال تهران ۲۲ امتیاز

کاله مازندران ۲۲ امتیاز

شهرداری گرگان ۲۱ امتیاز

طبیعت اسلامشهر ۱۹ امتیاز

پالایش نفت آبادان ۱۷ امتیاز

گلنور اصفهان ۱۷ امتیاز

نفت زاگرس جنوبی جهرم ۱۶ امتیاز

پدافند هوایی اصفهان ۱۶ امتیاز

پاس کردستان ۱۵ امتیاز

پترو نوین ماهشهر ۱۴ امتیاز

مهگل البرز ۱۳ امتیاز