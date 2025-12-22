پخش زنده
فرماندار ویژه سیرجان از تعیین اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در جلسهای که با حضور رؤسای دادگستری و ثبت احوال و اعضای هیئت نظارت برگزار شد، ۸ نفر بهعنوان اعضای اصلی و پنج نفر بهعنوان اعضای علیالبدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.
سید رحیم رضوینسب فرماندار سیرجان اعلام کرد که اعضای هیئت اجرایی بر اساس رأیگیری قانونی مشخص شدهاند.
فرماندار سیرجان یکی از ویژگیهای مهم انتخابات پیشرو را برگزاری آن بهصورت تمام الکترونیکی عنوان کرد و گفت این روش به کاهش هزینهها، افزایش دقت و تسهیل فرآیند رأیگیری کمک خواهد کرد. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
اعضای اصلی هیئت اجرایی:
اصغر ایرانمنش، داود قاسمی، امیر بازرگان، سهراب بهاالدینی، حسن زیدآبادی، اکبر شهبا، محمود رضایی و عباس امیری.
اعضای علیالبدل:
مجید اسفندیارپور، محمدعلی ایراننژاد، محمدرضا اسفندیارپور، بهروز نوبخت و حبیبه شاکری