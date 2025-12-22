به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: عصر امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه پژو ۴٠۵ در محور مهاباد ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی دارلک مهاباد و حیدرآباد نقده به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین بعد از رها سازی، انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند