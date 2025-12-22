به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس پلیس راهور کیش از جانباختن یک زن به دلیل سرعت بالای رانندگی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ مهدی توانگر، گفت: شب گذشته در مسیر منطقه پارک آبی اوشن به دهکده ساحلی، راننده دو خودروی سواری، اقدام به حرکت با سرعت بالا و رقابت در رانندگی کردند و در ادامه مسیر، خودروی یکی از رانندگان به‌دلیل سرعت بالا و ناتوانی در هدایت وسیله نقلیه واژگون شد.

او با اشاره به اینکه هر دو راننده ساکن کیش بودند، افزود: متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو در این سانحه دلخراش، جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور کیش، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات مخاطره آمیز هنگام رانندگی و توجه به جلو را از مهمترین عوامل پیشگیری از سوانح تلخ و جبران‌ناپدیر دانست.