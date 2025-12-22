فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر گفت: اقدامات لازم جهت شناسایی و تعقیب سارقان یک باب مغازه خواربار فروشی در این شهرستان، در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ مرتضی نوری پناه بیان کرد: در پی کسب اطلاع از سرقت یک باب مغازه خواربار فروشی در سطح شهرستان ایرانشهر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله مأموران پلیس در صحنه حاضر و مشخص شد افرادی با سر و صورت پوشیده اقدام به سرقت مسلحانه اجناس از یک باب مغازه نموده و بلافاصله با یک دستگاه خودرو پژو از صحنه جرم متواری می‌شوند.

وی ادامه داد: اقدامات لازم جهت شناسایی و تعقیب عاملان حادثه در دستور کار قرار گرفته و تلاش برای دستگیری آنان ادامه دارد.